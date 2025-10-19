皆さんは産後、どのように過ごしていましたか。慣れない育児に悩みながら、ほぼ1日中わが子につきっきりだったという方もいるでしょう。おやま@書籍発売中(@oyamaoyadayo)さんも、そんな産後を過ごしていた一人。里帰りをしていたものの、あまり親を頼れずにいたおやまさん。そんなとき、思わぬものを得られた場所は朝6時のコンビニでした。おやまさんのエッセー作品『産後とコンビニ』をダイジェストでごらんください。