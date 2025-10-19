◇男子ゴルフツアー日本オープン最終日（2025年10月19日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）最終組が前半9ホールを終了した時点で、清水大成（26＝ロピア）が前半で2つ落としながら、通算6アンダーで単独首位を守っている。リードは4打から3打に縮まった。原敏之（34＝YAGOKORO）、桂川有人（27＝国際スポーツ振興協会）が3アンダーで2位につけている。片岡尚之（27＝フリー）が2アンダーで3位。石川遼（34＝CASIO）