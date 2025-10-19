宇宙航空研究開発機構（JAXA）は19日、21日に予定していた新型無人補給機「HTV―X」1号機の打ち上げを延期すると発表した。鹿児島県の種子島宇宙センター周辺で天候悪化が予想されるため。新たな日程は追って示す。