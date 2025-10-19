警察官や検事を騙る男からの電話で、能代市の80代の女性が現金300万円をだまし取られる被害に遭いました。能代警察署の調べによりますと先月30日、能代市に住む80代女性の家の固定電話に警察官を名乗る男や検事を名乗る男から電話がありました。「警察で逮捕している者からあなたの口座に400万円の振り込みがある」「あなたの口座の中のお金を調べる必要がある」などと言われたということです。女性は金融機関のATMで6回に渡り合わ