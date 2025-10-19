人との付き合いでは、相手の立場になって考えたり、言葉を発したりすることが大切になってくるでしょう。とくに自分が言われて傷つくようなことは、他人にも言わないようにするものですね。でも行動に関しては、少し違和感がある場合も。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『「自分が言われて嫌なことは、他人にも言わない」という当たり前のことを、すごく考えるようになった。立場や状況が違うと何が