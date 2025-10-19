◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京と日本ハムの山縣秀が盗塁の際に交錯するアクシデントに見舞われた。初回四球で出塁。柳町達の打席で盗塁を試みた際、周東と山縣が交錯。周東は左脚を気にするような仕草を見せ、トレーナーとともにベンチ裏へ下がった。左膝を痛めたとみられる山縣は担架で運ばれ、その