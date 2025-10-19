＜日本オープン最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一決定戦の最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、今季メジャー2勝目を狙う清水大成がトータル6アンダー・単独首位をキープしている。【写真】打球事故発生で救急車が出動3打差2位タイに桂川有人と原敏之。4打差4位に片岡尚之、5打差5位タイには石川遼、小平智、植竹勇太ら5人が続いている。昨年覇者の今平周吾は