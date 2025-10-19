21日(火)に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定だったH3ロケット7号機について、JAXAは19日、天候の悪化が予想されるとして、打ち上げを延期すると発表しました。また、少なくとも23日までは天候の回復が見込めないとして、新たな打ち上げ日については、見通しが立ってから発表するとしています。