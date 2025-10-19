愛媛県警新居浜署は１９日、「新居浜太鼓祭り」で太鼓台を別の太鼓台にぶつけさせたなどとして、同県西条市や新居浜市に住む指揮役の男５人（３１〜４０歳）を暴力行為等処罰法違反容疑で逮捕した。発表によると、５人は１８日午前９時３５分頃から１時間以上にわたり、新居浜市港町の広場で、指揮する太鼓台の上に乗って担ぎ手らをあおり、別の太鼓台に約５０回、衝突させて相手の太鼓台を壊した疑い。けが人は確認されていな