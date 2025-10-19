俳優の吉岡里帆さん（32）が2025年10月15日、自身のインスタグラムを更新。白いワンピース姿を披露した。「高雄映画祭」へ吉岡さんは「『台湾高雄映画祭』大好きなメンバーと行けました謝謝」といい、4枚の写真を投稿。吉岡さんが主演をつとめた映画「九龍ジェネリックロマンス」が「高雄映画祭」でオープニングフィルムに選出されており、現地を訪れたようだ。インスタグラムに投稿された写真では、袖がケープのように肩にかか