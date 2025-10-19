巨人・田中将大投手が１９日、ジャイアンツ球場で再始動した。シーズン終了後初めて姿を現し、自主練習を実施。ネットスローで黙々と汗を流した後、移籍１年目を総括した。「１軍の戦力として働くことができなかった。そこの思いが一番強いですかね。移籍してきた時の会見でも（阿部）監督に『（２００勝まで）あと３勝だとかって言われているけど、２ケタ勝ってもらうつもりでいる』と言っていただいて。自分としても、やるな