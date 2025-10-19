◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―ヤクルト（１９日・西都）巨人の堀田賢慎投手が４回完全投球の快投を披露した。「みやざきフェニックス・リーグ」のヤクルト戦に先発。改良中のフォームから繰り出す１４０キロ台中盤のキレのある直球を主体に打者を料理した。４イニングで一人の走者も出さずに、５奪三振。空振りを多くとるなど、圧巻の投球になった。堀田は１９年ドラフト１位で入団した６年目右腕。今季は１軍で８