「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク−日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハム・山県秀内野手が初回の守備でアクシデント。担架でベンチ裏へ搬送され、負傷交代となった。前日の第４戦でもソフトバンク・中村が塁審と衝突し、頭を打って途中交代。２日連続、担架が運び込まれるアクシデントに、球場は騒然となった。ＳＮＳでは「大したことないことを祈る」、「どっちも精いっぱいのプレーだから責