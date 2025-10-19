新潟市西蒲区で新米のコシヒカリ約60キロ（約3万3000円相当）が盗まれる被害がありました。警察によりますと、被害があったのは新潟市西蒲区の70代のコメ農家の男性です。男性は自宅の敷地内にある倉庫に30キロのコメ袋を約50袋保管していましたが、そのうち2袋がなくなっていたということです。19日午前7時半頃、倉庫のシャッターが少し開いていることを不審に思い、確認したところ、コメの盗難に気が付きました。男性が最