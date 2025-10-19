（台北中央社）ラジオ・テレビ番組の祭典「第60回ゴールデン・ベル・アワード」（金鐘奨）ドラマの部の授賞式が18日、台北市内で開かれ、女性俳優の野心や苦悩などを描いた「女優: ボーン・トゥ・シャイン」（影后）が連続ドラマ作品賞を受賞した。ミニドラマ作品賞には、第2次世界大戦下で旧日本軍に従軍して捕虜監視員となった台湾人を描いた「聴海湧」が選ばれた。連続ドラマ主演男優賞はベトナム出身のリエン・ビン・ファット