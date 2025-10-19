PayPay、友人や家族へ「PayPay」だけでデジタル商品券を送れる「PayPayギフト」の提供を開始BCN＋R

PayPayでデジタル商品券を友人や家族へ 最大2枚まで併用可能

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • PayPayは16日、「PayPayギフト」の提供を開始した
  • 対象加盟店で使えるデジタル商品券を友人や家族へ送れるもの
  • 受け取った商品券の有効期限は180日で、使い忘れを防ぐことができる
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 女優・高橋智子さん 事故で急逝
  2. 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
  3. 3. 次の首相「この人だけは論外」
  4. 4. 綾瀬の紅白司会で「落選説」浮上
  5. 5. 臓器摘出されベラルーシ女性死亡
  6. 6. 大阪の花火大会で歴史的事態
  7. 7. 竹之内氏 娘が1000万円トラブル
  8. 8. 後世に残す セブン絶賛の声続出
  9. 9. 過呼吸寸前…異変にスタジオ騒然
  10. 10. 詐欺のよう NHKの方針に猛反発
  1. 11. 尼神インター解散を告げられた日
  2. 12. 裁判前のジュリー氏が次々売却か
  3. 13. 今田美桜を食った 絶賛された1位
  4. 14. 古舘伊知郎 堀江氏が「大嫌い」
  5. 15. 大谷圧巻ショー 古巣に批判殺到
  6. 16. ヤバいよ…大谷にグラスノー驚愕
  7. 17. 大谷MVP発表の瞬間 同僚が珍行動
  8. 18. 真美子さん&娘待つ部屋へ直行か
  9. 19. 和歌子が共演者から愛されるワケ
  10. 20. メルカリ 転売はほぼなくなる
  1. 1. 竹之内氏 娘が1000万円トラブル
  2. 2. 詐欺のよう NHKの方針に猛反発
  3. 3. 尼神インター解散を告げられた日
  4. 4. 裁判前のジュリー氏が次々売却か
  5. 5. メルカリ 転売はほぼなくなる
  6. 6. 生配信中飛び降り アイドルの今
  7. 7. 卵が詰まり小1死亡 市は争う姿勢
  8. 8. 性欲満たすための罠 悪質さ指摘
  9. 9. 退職し引きこもる→そのまま20年
  10. 10. 車とバイクが衝突 高校生死亡
  1. 11. 今田美桜から「重要なお知らせ」
  2. 12. 秋篠宮家の人気は…宮内庁苦悩か
  3. 13. 今までにない佳子さまの映像拡散
  4. 14. 93歳の車 バックで店に突っ込む
  5. 15. 男女3人が乗った軽自動車が転落
  6. 16. 映画「国宝」業界人の酷評相次ぐ
  7. 17. 石破氏「おもしろゾーン」突入か
  8. 18. 日テレで 出演者から告発相次ぐ
  9. 19. 「玉木」と呼び捨て 行儀が悪い
  10. 20. 「クマにやられた」顔や頭にけが
  1. 1. 後世に残す セブン絶賛の声続出
  2. 2. ラブホって何 子に聞かれる市民
  3. 3. コメダが限界突破 新作にSNS戦慄
  4. 4. 枝野氏「微力尽くす」投稿に批判
  5. 5. 自民&維新 連立樹立で事実上合意
  6. 6. どの口が? 野田佳彦氏に指摘続出
  7. 7. 高市氏 トランプ氏のXを参考か
  8. 8. 【独自】高校無償化、外国人学校は除外　自公維、財源は「税制対応も」
  9. 9. 超高齢出産の母、歳を偽っていた
  10. 10. 仏YouTuberの動画 コメ欄は怒り
  1. 11. 2011年の騒乱映像 報ステ流れる
  2. 12. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
  3. 13. 首相指名巡る政局 迫力凄い3人
  4. 14. 高市氏&玉木氏 会談の裏側を語る
  5. 15. 「時差生出演」の吉村氏に即反論
  6. 16. やばいね 都が前代未聞の不祥事
  7. 17. 玉木代表が熱弁 ずっと同じ主張
  8. 18. 中学生に性暴行か「望むままに」
  9. 19. リッチ系下宿 令和の下宿事情
  10. 20. 好感 美人市議の現在に反響続々
  1. 1. 臓器摘出されベラルーシ女性死亡
  2. 2. 韓国女性ライバー殺害 男の凶行
  3. 3. 美人配信者が死去 拷問受けたか
  4. 4. ダッカの国際空港で大規模火災
  5. 5. 中国専門家「台湾回収できぬ」
  6. 6. プーチン氏「停戦条件」に言及か
  7. 7. 「韓国広報専門家」が怒り心頭
  8. 8. 台湾の最大野党・鄭麗文氏が当選
  9. 9. 中国 新しい観光スタイルが拡大
  10. 10. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
  1. 11. 中国経済は「世界で最も安定」
  2. 12. 固体電池の「難題解決」に成功
  3. 13. Kビザ導入→中国人留学生増加も
  4. 14. 台湾最大野党・鄭麗文氏を選出
  5. 15. 日本で感じた中国との違い12点
  6. 16. ピカソの絵画が不明に スペイン
  7. 17. テスラ愛好者 米横断チャレンジ
  8. 18. 中国 幹部の党籍と軍籍はく奪へ
  9. 19. ウルトラマン版権問題 再び波紋
  10. 20. 露軍 冬季に大規模な攻撃か
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 次の首相「この人だけは論外」
  3. 3. きのこの山 異色のコラボショー
  4. 4. 暗号資産の売買 金融庁が検討へ
  5. 5. 「中間管理職の悩み」消えたワケ
  6. 6. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  7. 7. ディーゼル車に意外な落とし穴
  8. 8. モバブ 安全に使うための注意点
  9. 9. 定年後の仕事 ナンバーワンは?
  10. 10. コロナ禍で変化 勝ち組&負け組は
  1. 11. Office以外で何とかなる選択肢が
  2. 12. 年収400万円の負担はどう変わる?
  3. 13. ｢会社に行きたくないから｣だけではない…月曜朝がしんどい人に共通している日曜日のNGな過ごし方
  4. 14. 主要商品で唯一「生き残った」銀
  5. 15. 老後資金7000万円 貯めていたら
  6. 16. 東芝 3年間で約350億円を投資
  7. 17. セブン&アイ株主優待 利用明細
  8. 18. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
  9. 19. 足元は「AIバブル」とみる見方
  10. 20. 就活で有利な「脇役さん」の本音
  1. 1. 楽天と東京科学大学が5Gを実証
  2. 2. 耳をふさがないオープンイヤホン、イヤーカフ型の人気が高まるわけ - 古田雄介の家電トレンド通信
  3. 3. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
  4. 4. カシオ腕時計 話題の「新製品」
  5. 5. 「アラジン1枚焼き」が登場
  6. 6. AIモデルを自分のPCで動かすには
  7. 7. 「MacBook Air」公式より4%オフ
  8. 8. デロンギ 話題のコーヒーマシン
  9. 9. ChatGPT アプリの成長が鈍化か
  10. 10. ヤマハ 新たなシンセサイザー
  1. 11. 職場の絵文字利用 賛否両論に
  2. 12. Huaweiが「下取りキャンペーン」
  3. 13. 映画「WEAPONS」11月28日に公開
  4. 14. お金のプロと組む90日間家計改善
  5. 15. アイリスオーヤマ 9分で洗濯完了
  6. 16. ブロンプトン電動モデルに注目
  7. 17. 傘の不満0へ進化 自動開閉傘
  8. 18. 「死霊の復活祭」限定公開が決定
  9. 19. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
  10. 20. 「Pixel 10」他社スマホとの差
  1. 1. 大谷圧巻ショー 古巣に批判殺到
  2. 2. ヤバいよ…大谷にグラスノー驚愕
  3. 3. 真美子さん&娘待つ部屋へ直行か
  4. 4. 大谷MVP発表の瞬間 同僚が珍行動
  5. 5. 宇良の「まわし待った」英紙驚き
  6. 6. MVP会見 大谷の表情晴れなかった
  7. 7. 日ハムのエース 代理人と契約か
  8. 8. ド軍連覇のカギは「守護神大谷」
  9. 9. 大谷 本塁打3発目で「嘘でしょ」
  10. 10. NYの大谷アンチ3発&10Kに脱帽
  1. 11. 大谷による「異次元現象」へ困惑
  2. 12. キターーーーー 大谷投稿に反響
  3. 13. 大谷以外は達成不可 5つの偉業
  4. 14. 大谷に「アンビリーバボー」混乱
  5. 15. 新庄剛志監督「したーっ」と絶叫
  6. 16. SB中村晃が別メニュー調整へ
  7. 17. アマNo.1サウスポー 評価爆上げ
  8. 18. 朝に衝撃 河村勇輝が契約解除へ
  9. 19. チケット高騰「横断幕」掲げる
  10. 20. 大谷に1014億円 無駄じゃない
  1. 1. 女優・高橋智子さん 事故で急逝
  2. 2. 綾瀬の紅白司会で「落選説」浮上
  3. 3. 大阪の花火大会で歴史的事態
  4. 4. 過呼吸寸前…異変にスタジオ騒然
  5. 5. 今田美桜を食った 絶賛された1位
  6. 6. 古舘伊知郎 堀江氏が「大嫌い」
  7. 7. 和歌子が共演者から愛されるワケ
  8. 8. ラウール 実はハイレベル高学歴
  9. 9. 田村亮 コンビ解散の経緯語る
  10. 10. さんまに謝罪せた唯一のタレント
  1. 11. オープン4日前に店が全焼…呆然
  2. 12. それスノ 福田麻貴に拒否反応
  3. 13. 森圭介アナ欠席 Xに意味深投稿
  4. 14. 横山めぐみ 凄絶イジメ被害告白
  5. 15. 肛門に空気入れ挿入 被害者退学
  6. 16. ディーン・フジオカ 離婚を発表
  7. 17. くるま ロケ中に「ガチ怒られ」
  8. 18. 米倉涼子「事務所辞める」相談か
  9. 19. ミセス脱退時との決定的な違い
  10. 20. 夏帆告白 仲野太賀に裏切られた
  1. 1. 夫がうつ病に 義姉の電話に嗚咽
  2. 2. 定時退社も K田の職場の体質
  3. 3. 知れば知るほどおもしろい！ストーリーも魅力なバーボンウイスキー「ワイルドターキー バーボンハイボール缶」が値下げ＆リニューアル！美味しさの秘密を専門家に聞いてみた
  4. 4. 40・50代に最適なGUのブラウス
  5. 5. レザーのNGな着こなしに共通点も
  6. 6. 簡単スイートポテトパイの作り方
  7. 7. ローソン100 ドラクエとコラボ
  8. 8. 不気味すぎる女の存在に恐怖
  9. 9. GUから続々「新作アイテム」登場
  10. 10. 吉野家 期間限定でボーナス10%
  1. 11. 一瞬で映りが良くなるマッサージ
  2. 12. ZARAのニットベストで秋コーデ
  3. 13. 50代シンママ 努力でついに一転
  4. 14. 食事デートで「交際はないな」
  5. 15. 園に行きたくない 娘の「答え」
  6. 16. コンバース 新作スニーカー発表
  7. 17. 「永遠の愛」はゾンビなら可能?
  8. 18. ユニクロ 一枚でも頼れるシャツ
  9. 19. PERFEC TBLUE「CHAM」グッズ登場
  10. 20. 郵便局限定スヌーピーグッズ登場