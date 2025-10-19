「緑内障は喫煙で悪化する」という話を耳にしたことはありませんか？ そのほかにも「逆立ちやうつ伏せになると緑内障を発症する」という話もあります。こうした緑内障に関する説は、果たして本当でしょうか。それとも単なる都市伝説？ 今回は、喫煙で緑内障が悪化するのは本当かどうかについて「小江戸眼科内科 白内障・緑内障・糖尿病クリニック」の庄司先生に教えていただきました。 監修医師：庄司 拓平（小江戸眼科内科白