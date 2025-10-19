【その他の画像・動画等を元記事で観る】 郷ひろみが10月18日、東京・日本武道館で『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』を開催した。「復刻」と「進化」をテーマに掲げ、5月からスタートした『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO!”』の全国23都市36公演を全力で駆け抜けてきた郷の集大成であり、18日は70歳の誕生日当日でもある。公演は18日・19日の2日間にわたり、それぞれ異