10月18日放送の『Venue101』（NHK）に出演したKing & Prince（以下「キンプリ」）の永瀬廉に、心配の声が寄せられている。番組公式Instagramに投稿された近影で、すっきりとしたフェイスラインが話題となっているのだ。「この日は30分まるごとキンプリ特集。2人体制になってからの楽曲から5人時代の曲もメドレーで披露しました。そんななか、放送前に番組のInstagramにアップされた、郄橋海人さんと一緒に写る永瀬さん