富士山の開山期（７月１０日〜９月１０日）に、今夏始まった入山規制に伴う事前登録をした登山者のうち、外国人が占める割合が須走ルートで５割を超えていたことが静岡県のまとめでわかった。登山者の詳細な国・地域の割合が発表されるのは初めて。欧米系ツアー客の人気が主な理由として挙げられる。（大坪祐市）静岡県が今年、登山者情報の事前登録のため導入した公式アプリ「静岡県ＦＵＪＩＮＡＶＩ」の情報を分析し、登山