◇東京六大学野球秋季リーグ戦第6週第2日2回戦立大 6―2 慶大（2025年10月19日神宮）1回戦を落とし負けられない立大は主砲・山形球道（4年＝興南）がドラフトにアピールする活躍を見せた。初回、先頭打者として左翼線二塁打を放つと3回には右翼席へ3号2ラン。通算10号で試合をひっくり返した。6回には二塁内野安打で猛打賞をマーク。左の外野手はプロでは多いためドラフトのハードルは高いが、春5本、秋3本の年間8本