サッカーＪ３・松本山雅ＦＣの運営会社は１７日、ホームのサンプロアルウィン（長野県松本市）で２６日に予定していたＪ３リーグのカマタマーレ讃岐戦を長野Ｕスタジアム（長野市）に変更すると発表した。観客席の一部破損で利用を中止しているためで、山雅のライバルでＵスタを本拠地に活動する「ＡＣ長野パルセイロ」が協力を申し出て、代替地が決まったという。同社は「共に長野県のサッカーを盛り上げるライバルから手を差