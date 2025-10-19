女優の中山忍（52）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。昨年他界した姉で女優・歌手の中山美穂さん（享年54）との子供の頃の思い出を明かした。タレントの松本明子とそろって登場。神奈川・箱根の芦ノ湖周辺を散策した。最初はアイドルとして芸能活動をスタートしたという忍は「姉とは3歳違うんですけれども。姉が先にデビューしていて」と美穂さんの影響で芸能界に入ったと明かした。美