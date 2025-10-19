「女子ゴルフ・富士通レディース・最終日」（１９日、東急セブンハンドレッド＝パー７２）渋野日向子（２６）＝サントリー＝が３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの内容で７４。イーブンパーで今大会を終えた。初日６６で単独首位に立ったが、２日目７６と崩れ、首位と６打差の２１位タイでスタート。初日絶好調だったパットが続かず、ショットの不安定さをカバーできなくなった。イーブンパーで終わり「１日目良かった