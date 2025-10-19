嵐がファンクラブ（ＦＣ）会員限定のライブ配信を開催することが明らかになった。ファミリークラブオンライン公式Ｘ、公式サイトで１９日、発表された。ライブ配信のタイトルは「生配信だヨ嵐会２０２５」で、期日は１１月３日午後５時から。ＦＣ会員は無料で視聴できる。公式サイトは「嵐のデビュー記念日となる１１／３、嵐５人と一緒に楽しい時間を過ごしましょう！」と呼び掛けた。「５人」としていることから大野智も出