１０月１９日の新潟３Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１２００メートル）でワイドにおいて新潟競馬史上最高の払戻金１０万９７７０円が飛び出した。１８頭立てで１着に１２番人気のインフローレ（今村聖奈騎手）、２着にブービー人気のコムーネ（野中悠太郎騎手）が入り、ワイド（１３）―（１５）は１５３通りのうち１４４番人気。売得合計得票６９万７７６１票のうち的中は１６３票だった。２０１７年８月２７日、新潟９Ｒの最高