◇自動車レース▽スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第１日（１９日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）「ｓｅｖｅｎ×ｓｅｖｅｎ」のブランド名でスーパーＧＴのシリーズパートナーを務めている霞ヶ関キャピタル（株）は今季のＧＴ５００とＧＴ３００のチャンピンチームをプライベートジェット（８人乗り）で同社が運営する石垣島のリゾードホテル（３泊４日）に招待すると発表した。霞ヶ関キャピタ