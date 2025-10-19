レジェンド歌手が、７０歳の誕生日を迎えた。１８日、７０歳の誕生日を迎えたのは歌手の郷ひろみ。インスタグラムで「７０歳の誕生日、最高の１日だったよ。みんな、ありがとう。本当にありがとう。」とつづると、白のきらびやかな衣装に身をつつみ、豪華なバースデーケーキを前に笑顔を浮かべるショットを披露した。この投稿にファンからは「幼い王子と出会って５０数年感慨無量でございます」「本当に生まれてきてくれて