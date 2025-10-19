【テヘラン＝吉形祐司、ニューデリー＝青木佐知子】アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権とパキスタンは１８日、国境地帯での軍事衝突を巡り、カタールの首都ドーハで協議を行い、即時停戦に合意した。仲介国のカタール外務省が１９日未明に発表した。発表によると、協議はカタールとトルコが仲介した。タリバンとパキスタンは数日以内に再度協議を開き、確実に停戦を継続するための仕組みを話し合うという。パキ