ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が19日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にインタビュー出演。国民民主党玉木雄一郎代表への疑問を語った。首相指名選挙をめぐり、野党では玉木代表を想定した統一候補擁立の動きもあったが、日本維新の会の離反によりその機運は一気にしぼむ形になった。堀江氏は「玉木さんとか政権取りたくないと思うんですよね」と私見を述べると、「今の国民民主党って小さいじゃないで