韓国俳優ハン・ヒョジュが、19日までに自身のインスタグラムを更新し、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』の撮影オフショットを多数披露した。【写真】『匿名の恋人たち』ハン・ヒョジュの寝顔などオフショットハングルのほか、日本語で「見ているかな。。。」とメッセージ。天才ショコラティエ・ハナ役として、メガネをかけて調理に励む姿や、お弁当を楽しむ様子、車で休む寝顔も公開した。ファンからは「みました！」「一