タレント・新山千春（４４）が、父親の７０歳を祝う親子旅の模様を披露した。新山は１９日、自身のインスタグラムを更新。「父！７０歳の誕生日青森から東京にきてもらいました」と記し、「古希」を迎え紫色の帽子をかぶる父を祝うツーショットを投稿。「２０年くらい前から伊根は行ってみたかった！と話す父。わたしもお気に入りの場所の伊根に父と一緒に行きたくてレンタカーを借りて京都から２時間のドライブ！！たく