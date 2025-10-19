「応援の気持ち」で買った株が、思いがけず大きな資産になった――そんな経験は、投資をぐっと身近に感じさせてくれる醍醐味です。筆者は約10年前、以前勤務していた大林組の株を1株890円で100株購入しました。当時は値上がり益を狙ったというより、純粋な企業への愛着からの購入でした。 しかし、現在は株価が2300円台まで上昇し、資産は約2.6倍になっています。さらに配当も増え、長期保有の価値をあらためて実感