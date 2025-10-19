今年度の文化功労者に、備前焼作家で人間国宝の伊勢粼淳さんが選ばれました。（備前焼作家［人間国宝］伊勢粼淳さん）「備前焼しかなかった。それで功労者に選んでいただいて、感謝の気持ちでいっぱい」伊勢粼さんは、1936年備前市生まれの89歳です。岡山大学の特設美術科を卒業した1959年から備前焼の細工物の名工といわれた父・陽山さんに弟子入り。 伝統的な作品から、斬新なオブジェや陶壁まで幅