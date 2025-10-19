香川県の食材を集めたマルシェが19日高松市で開かれました。今回のテーマは「お米」です。 サンポート高松で開かれた「さぬきマルシェ」です。県産品のよさを知ってもらおうと毎月開かれているもので、今回は新米の時期に合わせて「お米」がテーマです。 県産米を使ったお店15店舗など、合わせて約60店舗が参加しました。 米粉を使ったスイーツなどを販売する店もありにぎわっていました。（訪