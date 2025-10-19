任期満了に伴う長野市長選挙が19日に告示され、これまでに現職と新人の合わせて5人が立候補しました。立候補したのは届け出順に新人で前市議の小泉一真さん59歳、新人で経営コンサルタントの平本浩一さん59歳、現職で1期目の荻原健司さん55歳、新人で元福祉施設職員の草間重男さん75歳、新人で前市議の野々村博美さん68歳の無所属の5人です。無所属・新小泉一真候補「合理的な説明がつかずに一番弱い人にしわ寄せが行く。子ども