◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)箱根駅伝予選会で東京農業大学が6位に入り本大会出場決定。レース後にはエースの前田和摩選手(3年)らが喜びの声を届けました。来年1月2日と3日に行われる箱根駅伝への出場権をかけた今予選会は各校上位10名の合計タイムにより競われ、全42校中上位10校に箱根路(はこねじ)への切符が渡されました。おととしは当時1年生