小泉進次觔農相が１８日、自身のＳＮＳを更新。初当選時の自民党総裁だった谷垣禎一氏のもとを訪れたことを報告した。小泉氏はインスタグラムに谷垣氏とのツーショット写真を投稿。「谷垣元総裁に総裁選が終わったご挨拶をさせて頂きました」と報告した。小泉氏は父・純一郎元首相の後継として２００９年の総選挙で初当選を果たした。しかし、自民党は大敗し、野党に転落。このとき自民党総裁となったのが、谷垣氏だっ