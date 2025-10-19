『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した松尾 桜五期生楽曲『空飛ぶ車』でセンターに抜擢されるなど期待のニューヒロイン・松尾 桜（まつお・さくら）が、10月20日（月）発売『週刊プレイボーイ44号』のグラビアに初登場！どこにいてもまばゆい輝きを放つダイヤのような存在感。知れば知るほど深くなる底知れない魅力からはもう抜け出せない――。＊＊＊■小坂さんだったらこういう表情かな？――週プレ初登場の松尾さん。