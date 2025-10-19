「先進製造」をテーマに掲げた第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）第1期展示会が15日に広東省広州市で開幕した。出展企業は約1万2000社に上る。展示会では中国のロボット製品が海外のバイヤーの人気を集め、海外からの注文が相次いでいる。ここ数年、中国のロボット産業が爆発的な成長を遂げている。国際ロボット連盟（IFR）がこのほど発表した「2025年世界ロボット報告書」によれば、2024年に中国の稼働中の産業ロボット台