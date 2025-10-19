²­Æì¤Î³¤¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÂÎ¼«»£¤ê29ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¶Ã¤­¤Î?BANÂÐºö¥·¡¼¥ë?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖYouTube¤ÎBANÂÐºö¤ÇÆý¼ó¤Ë¥·¡¼¥ëÅ½¤Ã¤Æ¤ë¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢²­Æì¤Î³¤¤Ç¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÆæ²ò¤­¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¡£º½ÉÍ¤Ç³¤¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¾¾´Ý¤ÏÃÃ¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¶»¤Ë´Ý¤¤¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ïª½Ð²áÂ¿¤Ë¤è¤ë·Ù¹ð¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤Ê¤É¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê