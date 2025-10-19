ハーランドか、ハーランド以外か――そんな状況に陥りつつある。稀代の名将が他の選手たちへ更なる奮起を求めた。現地10月18日に開催されたプレミアリーグ第８節で、覇権奪回を目ざすマンチェスター・シティが、エバートンとホームで対戦。絶対エースであるアーリング・ハーランドの複数得点により、２−０で下した。快勝したとはいえ、もっと大差で勝てた試合だった。それだけに、ジョゼップ・グアルディオラ監督は英公共放