演歌歌手の藤あや子（64）が18日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。8年前に再婚した24歳下の夫とのなれ初めを明かした。2017年3月末に再婚した藤。夫は24歳年下だといい、劇場公演の時に頼んだスポーツマッサージのトレーナーだという。出会った当時はスタッフの女性に「ああいう人がいいわよ。ああいう人と結婚しなさい」と勧めていたという。交際に発展した経緯を聞かれ、「やっぱり自分とし