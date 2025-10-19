１７日午後５時半頃、埼玉県和光市下新倉の県道交差点を、キックボードに乗って横断しようとした同市の小学４年生の女児（１０）が、左から来た乗用車にはねられた。女児は頭を強く打って意識不明の重体となり、病院に搬送された。埼玉県警朝霞署は同日、乗用車を運転していた東京都八王子市、会社員の男（４９）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕した。容疑を認めているという。現場は、信