歌手の藤あや子（64）が、18日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。24歳下の夫との結婚に至るまでを明かした。藤の夫は劇場公演についているトレーナーだといい、当初は自身が結婚するつもりはなく、付き人の女性に「『ああいう人が良いわよ。ああいう人と結婚しなさい』」と勧めていたほどだったと明かした。藤は「八ケ岳にギャラリーオープンしていたんですけども、レンタカー借りて、当時の同じ施術して