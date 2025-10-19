アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバー・ちとせよしのさんが、４冊目の写真集「lotus serenity」の発売記念会見を行いました。【写真を見る】【 ちとせよしの 】写真集撮影なのに爆食いで３kg増量「衣装のホックが壊れました」ちとせさんは「まさか自分が４冊も（写真集を）出せると思っていなかったので、とても幸せな気持ちでいっぱいです」と、喜びを伝えました。写真集については「自然体を大事にしている