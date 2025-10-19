◆秋季近畿地区大会▽１回戦大阪桐蔭―市和歌山（１９日・さとやくスタジアム）来春センバツ出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は１回戦・大阪桐蔭（大阪１位）―市和歌山（和歌山２位）のスタメンが発表された。大阪桐蔭は、１９２センチの１年生左腕・川本晴大が先発マウンドに上がる。市和歌山は、来秋ドラフト候補に挙がる最速１５１キロ右腕・丹羽涼介（２年）が先発する。スタメンは以下の通り。【大阪