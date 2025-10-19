米国・ＡＥＷのＰＰＶ「レッスルドリーム」（１８日＝日本時間１９日、ミズーリ州セントルイス）で、ＡＥＷ統一王者オカダ・カズチカ（３７）と新日本プロレスのＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）の?最強コンビ?は、ＡＥＷ世界タッグ王者のブロディード（ブロディ・キング＆バンディード）に敗れてベルト取りに失敗した。オカダはユニット「ドン・キャリス・ファミリー」に