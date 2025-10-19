◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）最終ラウンドが進行中。８打差１１位で出た石川遼（カシオ）が前半で２つ伸ばして５位に浮上。トップとの差を５打に詰めて後半に入った。４番パー５で第３打を１メートル強につけてバーディー。７番ではバンカーから直接カップに沈めてギャラリーを沸かせた。難関の９番ではフェアウェーからの第２打をグリ