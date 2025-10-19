第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。埼玉県内に練習拠点のある大学のうち９校が参加し、大東文化大（東松山市）が８位、立教大（新座市）が１０位で、それぞれ来年１月の本大会出場の切符をつかんだ。本大会はシード権目標に予選会は、陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンコースで行われた